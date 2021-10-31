التهور مرفوض .. ماذا سيدور في كواليس اجتماع بايدن وأردوغان؟

قال مسؤول أمريكي اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع يوم الأحد من أن أي إجراءات متهورة لن تفيد العلاقات الأمريكية التركية وأنه ينبغي تجنب الأزمات.

وحسب "رويترز"، قال المسؤول الأمريكي للصحفيين "بالتأكيد سيشير الرئيس إلى أننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لتجنب أزمات مثل تلك التي تمضي قدما ولن يفيد التحرك المتهور الشراكة والتحالف بين الولايات المتحدة وتركيا".

وقال المسؤول إن اجتماعا بين الزعيمين ربما لم يحدث لو طرد أردوغان السفير الأمريكي، لكنه قال إن القضية تم حلها، في الوقت الحالي على الأقل.

وسيناقش بايدن، الموجود في روما لحضور قمة مجموعة العشرين، طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 وعلاقتها الدفاعية مع الولايات المتحدة ومجموعة من القضايا الإقليمية مثل سوريا وليبيا.

وحث المشرعون الأمريكيون إدارة بايدن على عدم بيع طائرات F-16 لتركيا وهددوا بمنع أي من هذه الصادرات على أساس أن تركيا اشترت أنظمة دفاع صاروخي روسية و"تصرفت كخصم".

ذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن تركيا قدمت طلبًا إلى الولايات المتحدة لشراء 40 طائرة من طراز F-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وحوالي 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية.