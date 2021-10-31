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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس سموحة الجديد يكشف موقفة من الغنيمي وصراع فرج عامر ومجاهد

صدى البلد

تحدث وليد عرفات رئيس نادي سموحة السكندري الجديد عن انتخابه لرئاسة مجلس الإدارة في الدورة القادمة.
 

وقال عرفات في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لم ننجر لأي شيء في كواليس الانتخابات ولم أنشغل بما حدث في الكواليس".
 

وتابع "هدف الحملة كلها اننا نشوف النادي واعضاءه محتاجين ايه وركزنا على هذا الهدف فقط دون النظر لأي صراعات، المستفيد من الصراع بين محمد مجاهد وفرج عامر هي الجمعية العمومية مش انا".
 

وواصل "في نهاية الصراع بدأت أعضاء النادي تحليل المرشحين وربنا كرمنا وفزنا، الانتخابات تمت بشكل رسمي وسليم رغم محاولات البعض للعرقلة".
 

وأضاف "لو انا الي كنت طلعت من الأسماء مثلما حدث مع محمد مجاهد كنت هدعم محمد مجاهد وادعو الناس تنتخبه مثلما فعل معي، قمت بالاعتراض على رفع اسم محمد مجاهد من القائمة بقرار رسمي قبل انطلاق الانتخابات".
 

وأردف عرفات "من 2002 وانا في إدارة نادي سموحة، هدفنا اننا نحقق أفضل النتائج بأقل التكاليف، الجهاز الفني لفريق كرة القدم مستمر كما هو، أحمد سامي مدرب مميز وقدم عمل جيد مع الفريق وهو السبب في ظهور مصطفى محمد من جديد وعودته لمستواه".
 

وأختتم رئيس سموحة تصريحاته "وجود عمر الغنيمي نائب النادي لا يمثل اي مشاكل، وجوده في قائمة فرج عامر وجهة نظر انتخابية ولا تسبب أزمات، مادام الناس بتشتغل بما يرضي الله وبدون مشاكل ف الدنيا هتمشي، حابب اشكر اعضاء نادي سموحة على العرس الديموقراطي وانا بقولهم اختياري على راسي ودين في رقبتي".

وليد عرفات سموحة فرج عامر عمر الغنيمي الانتخابات نادي سموحة رئيس سموحة محمد مجاهد رئيس نادي سموحة السكندري

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