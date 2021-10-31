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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

شرط التخرج.. الأوراق المطلوبة لتنفيذ بروتوكول محو الأمية في جامعة الأزهر

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر، عن الأوراق المطلوبة لتنفيذ بروتوكول محو الأمية بين جامعة الأزهر والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه فيما يختص بالطلاب الذين يقومون بدور المعلمين عليهم إحضار الآتي:

١ - صورة بطاقة شخصية مكتوب عليها رقم الموبايل والفرقة المقيد بها. 
٢ - اثبات قيد من شؤون الطلاب للفرقة الخاصة .
٣ - بطاقة بريدية يتم استخراجها من مكتب البريد الخاص ببلد كل طالبة ؛وإن كان لديك بطاقة بريدية يتم تفعيلها من قبل مكتب البريد.


وفيما يخص المتعلم الدارس (هو الشخص الذي نريد محو أميته ) يشترط فيه التالي :
١ - ألا يقل عمره عن ١٨ عاما. 
٢ - أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي.
٢ - ألا يكون اسمه مسجلا مع شخص أخر  في مجال محو الأمية في نفس الدورة الامتحانية . 
٣ - أن يكون لديه الرغبة والاستعداد في التعليم


الإجراءات المطلوبة

1 - يتم إحضار 4 أفراد دارسين وصور من البطاقات لكل دارس يريد محو أميته  قابلين للزيادة لا للنقصان “مكتوب على كل صورة  رقم بطاقته ورقم هاتفه”.

2 - يتوجه الطالب “المعلم” بهذه الأوراق جميعها إلي مكتب البريد في مركز بلده.

3 - يتم الحصول على نموذج فارغ من مكتب محو الأمية يتم تعبئته على النحو التالي :-


أولا:  تسجيل  بياناتك الشخصية  في أعلى الاستمارة (الاسم رباعي - رقم البطاقة -عنوانك محافظتك التي تقيمين بها رقم الهاتف - الفرقة المقيد بها - اسم الكلية )


ثانيا :- تسجيل بيانات الدارسين وسط الاستمارة في جدول يشتمل على: ( اسم كل شخص على حدة -  رقم بطاقته - رقم هاتفه- مهنته )


ثالثا : يتم التوقيع بالاسم أسفل النموذج .


يتم عمل أربع نسخ منها ويتم توزيعها على النحو التالي : نسختان يتم تسليمهما لمكتب محو الأمية في بلد الطالب “المعلم” ، ونسخة تسلم وقت التقديم للدارسين، ونسخة أخرى تسلم لمكتب محو الأمية عند امتحان الدارسين ؛من أجل مكافأة الطالب المالية على كل طالب ناجح مكافأه ٢٥٠جنيها، ونسخة مع الطالب، ونسخة يتم  تسليمها لمنسق الكلية المسئول عن ملف محو الأمية.

وبالنسبة للإمتحان بعد تدريب الطالبة للدارسين وتعليمهم خلال مدة ثلاثة أشهر يعقد لهم امتحان لإعطائهم شهادة محو الأمية، ويتوجه الطالب لمكتب محو الأمية في بلده ومركزه ومحافظته التي قدم فيها أوراق الدارسين ، ويتم طلب عقد امتحان للدارسين، ويتم تسليمهم النسخة الثانية للملف، لإرسال المكافأة المالية على حسابه في الفيزا البريدية.

وذكرت جامعة الأزهر، أنه خلال شهر من تاريخه تظهر الشهادات للدارسين الناجحين.

جامعة الأزهر محو الأمية الأوراق المطلوبة الإجراءات المطلوبة تسجيل بيانات الدارسين

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