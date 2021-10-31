القاهرة تسجل 29.. درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا عن درجات الحرارة ، وطقس اليوم الأحد 31-10 -2021 في مصر.

حالة الطقس اليوم



تشهد الأحوال الجوية، أجواء متقلبة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، حيث شهد اليوم سقوط أمطار ، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون طقس الـ 6 أيام القادمة، مائل للحرارة على السواحل الغربية للبلاد، أما خلال ساعات الليل، يظل الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس الـ 6 أيام القادمة، فإنه رغم ارتفاع درجات الحرارة، يشهد يومي الخميس والجمعة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب وشلاتين) تكون على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :



القاهرة العظمى 29 والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 20

الدقهلية العظمى 27 والصغرى 20

الغردقة العظمى 32 والصغرى 22

المنيا العظمى 33 والصغرى 16

