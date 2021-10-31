عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية .. نهال عنبر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نهال عنبر
نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نهال عنبر في الصورة بإطلالة صباحية مما أثارت إعجاب متابعيها.

يذكر أن كشفت الفنانة نهال عنبر، كواليس موقف تعرضت له أثناء تواجدها في المستشفى مع والدها بسبب مسلسل العصيان.

وقالت نهال عنبر في حوارها مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "اشتغلت في بعض الأدوار الشريرة في مشواري الفني ومنها دوري وشخصية ألفت في مسلسل العصيان".

وأضافت نهال عنبر: "عندما كنت متواجدة مع والدي في المستشفى وكان في الرعاية المركزية وجدت الممرضات يوجهون سؤالا لي أثناء بكائي بسبب حالة والدي الصحية وقالوا لي مين اللي قتل عاصم  في مسلسل العصيان".

وتابعت نهال عنبر: "أنا مكنتش قادرة أرد على الممرضات ودموعي كانت بتنزل على والدي ساعتها.. لعبت دور شرير في مسلسل العائلة والناس وكان في حد هيضربني من الجمهور أثناء عرض المسلسل".

نهال عنبر انستجرام الفن مسلسل الاعلام برنامج

موضوعات متعلقة

اطلقت غيابي.. أول تعليق من فاتن موسى علي انفصالها عن مصطفى فهمي

بإطلالة مبهجة…هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها

محمد رمضان عبر انستجرام: بحب الفيلة رغم إني أسد

بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار بجمالها

وقت الجري.. تامر هجرس يشارك متابعيه أحدث ظهور

من دبي.. عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة غامضة…أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار عبر انستجرام

بدون مكياج…هاندا أرتشيل تستمتع بأجواء نيويورك علي طريقتها الخاصة

ترشيحاتنا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري

بعد واقعة ابنة نشوى مصطفى..الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة المتحرشين

البنك المركزي: تراجع الأصول والخصوم بالجهاز المصرفي لـ245.21 مليار جنيه يوليو الماضي

مزود بإريال.. أول هاتف محمول ظهر في مصر|نوستالجيا

سقوط أمطار على مدن وقرى دمياط واستمرار حركة الصيد والملاحة

الحكومة تخفض اقتراضها من البنوك 3 مليارات جنيه لهذه الأسباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

الأرصاد تعلن عن سقوط أمطار غزيرة اليوم في هذه المناطق.. فيديو

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شابا وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

رسميا .. ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم ونجمات الفن في اليوم الثاني من حفلات "صوت السينما" بقصر عابدين

شاهد معركة شرسة بين كلب ولبؤة.. ورد فعل صادم منها|فيديو

باستخدام مقاطع اليوتيوب.. فتاة تقوم بتوليد نفسها دون علم عائلتها

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

فيديو

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ