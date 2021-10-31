بإطلالة صباحية .. نهال عنبر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نهال عنبر في الصورة بإطلالة صباحية مما أثارت إعجاب متابعيها.

يذكر أن كشفت الفنانة نهال عنبر، كواليس موقف تعرضت له أثناء تواجدها في المستشفى مع والدها بسبب مسلسل العصيان.

وقالت نهال عنبر في حوارها مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "اشتغلت في بعض الأدوار الشريرة في مشواري الفني ومنها دوري وشخصية ألفت في مسلسل العصيان".

وأضافت نهال عنبر: "عندما كنت متواجدة مع والدي في المستشفى وكان في الرعاية المركزية وجدت الممرضات يوجهون سؤالا لي أثناء بكائي بسبب حالة والدي الصحية وقالوا لي مين اللي قتل عاصم في مسلسل العصيان".

وتابعت نهال عنبر: "أنا مكنتش قادرة أرد على الممرضات ودموعي كانت بتنزل على والدي ساعتها.. لعبت دور شرير في مسلسل العائلة والناس وكان في حد هيضربني من الجمهور أثناء عرض المسلسل".