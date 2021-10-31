ما لا تعرفه عن الاستعلام الائتماني I score.. تفاصيل

تضم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني قاعدة بيانات تحتوي علي معلومات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، تضم قاعدة بيانات الشركة ما يقرب من 100% من المعلومات الائتمانية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية في جمهورية مصر العربية، وهكذا تمد المجتمع المقرض بمؤشر واضح وبالتالي توفي بوعدها للمجتمع المالي.

التقرير الائتماني

التقرير الائتماني هو تقرير يحتوي علي بيانات التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمقترض مثل عدد القروض ومدى الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها والأرصدة لكل تسهيل ائتماني.

ويتضمن التقرير الائتماني عدد أيام التأخير والمبالغ المتأخرة وأي بيانات يتم الإقرار بها من البنوك و الشركات المشتركة بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

ويستخدم مانح الائتمان - سواء كان بنك أو شركة - التقرير الائتماني الذي يحتوي علي المعلومات المفصلة عن الأداء السابق كمؤشر في الدراسة الائتمانية لمنح التسهيلات الائتمانية.

من أين تأتي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالمعلومات الائتمانية؟

تنقسم مصادر البيانات التي يتم الإقرار بها للشركة المصرية للاستعلام الائتماني إلي:

بيانات تقر بها البنوك والجهات المشتركة مباشرة للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بصفة دورية و تتضمن بيانات المقترض مثل الاسم، العنوان وتاريخ الميلاد، بالإضافة لموقف التسهيلات الائتمانية للعملاء ويتم تحديثها متضمنة الأرصدة وعدد أيام التأخير إن وجدت.

البيانات التي يتم الإقرار بها من البنك المركزي المصري وهي البيان المجمع ويتم تحديثه دورياً والقوائم السلبية والإجراءات القانونية يتم تحديثها يوميا.