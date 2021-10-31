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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبكم من كل قلبي .. نادين نسيب نجيم توجه رسالة للمصريين

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بصور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت نادين نسيب نجيم بإطلالة ساحرة ، من أحدث جلسة تصوير لها  وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة.

 

وعلقت نادين نسيب نجيم علي الصور قائلة: “بحبكم من كل قلبي تحية كبيرة لمصر و اهل مصر بتشرف بوجودي معكم احلا ناس شكراً ياسمين لدعوتي كان لقاء رائع مع كل المحبين وياريت قدرت اتصور مع الكل بشوفكم قريباً ”. 

 

تفاصيل صالون زهرة

مسلسل صالون زهرة عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي. 

 

وتلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها. 

 

وتتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها. 

 

ويلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيد من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها. 

 

ويشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

نادين نسيب نجيم جلسة تصوير انستجرام التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية إطلالة ساحرة

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