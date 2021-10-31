كشف لغز اقتحام شقة وسرقتها بمدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم قررت بإكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة".

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى.

وباستدعاء المجنى عليها اتهمتهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.