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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بداية من 10 جنيهات.. أعرف أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد

الأسماك والجمبرى
الأسماك والجمبرى

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021؛ وذلك وفقاً لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

 

وسجّلت أسعار الأسماك  بسوق العبور اليوم كالتالي:



سجّلت أسماك البلطي"1" من 22-25 جنيها للكيلو، والبلطي "2" من17-21 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني من 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي من 30-110 جنيهات للكيلو.


أسعار الأسماك بسوق العبور

 

وسجلت أسعار أسماك قشر البياض والبياض الأملس 1 في سوق العبور حوالي  80-90 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو، والثعابين 50-230 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر سمك المكرونة السويسي ما بين 30-60 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني بين 25 و45 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، وسبيط – كاليماري – سابيا  سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والقرش 30-40 جنيهًا، والحدادى 10 جنيهات.

 

والكابوريا 30-120 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 40-50 جنيها للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو، و مازليا - كشر30-50 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الأسماك المرجان بسوق العبور



فيما سجل سمك المرجان"1" 30-45 جنيهًا، والمرجان"2" 20-28 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" 40-50 جنيهًا، والبربون"2" 32-38 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-35 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-130 جنيها للكيلو.

 

أسعار الأسماك بسوق العبور
 

وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو اليوم الأحد في سوق العبور ما بين  400-460 جنيها، و الجمبري"1" بين 300 -360 جنيها للكيلو، والجمبري"2" 200-260 جنيها للكيلو، والجمبري"2" مجمد 85-165 جنيها للكيلو، الجمبري "3" 90-170 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار سمك الشعور ما بين 30 و50 جنيهًا للكيلو، وأسماك الوقار بين 80 و100 جنيه للكيلو، و أسماك قاروص - لوت بين 80 و100 جنيه للكيلو، السردين المجمد بين 15-25جنيهًا للكيلو، والماكريل المجمد بين 25 و35 جنيهًا للكيلو.

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