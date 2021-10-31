عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يطارد بنزيما.. فينسيوس يتوهج بقميص ريال مدريد

فينسيوس جونيور،
فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد

واصل البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، تفوقه على نفسه في الموسم الحالي، واقترب أكثر من المنافسة على لقب هداف الدوري الإسباني.

 

وسجل فينسيوس جونيور هدفين قاد بهما ريال مدريد للفوز على إلتشي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير، في الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإسباني.

 

وبذلك، وصل فينسيوس جونيور إلى الهدف السابع له في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، ليتفوق على ما حققه في الموسمين الماضيين.

 

واستغل اللاعب البرازيلي غياب زميله الفرنسي كريم بنزيما عن المباراة، حيث فضل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إراحته من المشاركة في تلك المباراة.

 

أرقام جونيور فينسيوس بقميص ريال مدريد:

سجل ٧ أهداف فى شباك المنافسين

ثاني هدافي الليجا بعد كريم بنزيما

ساهم فى صناعة ٣ أسست

وتفوق جونيور فينسيوس على 3 لاعبين، هم ميكيل أويارزابال، مهاجم ريال سوسيداد، ولويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، وراؤول دي توماس، مهاجم إسبانيول.

 

جاء ترتيب هدافي الدوري الاسباني على النحو التالي:

 

كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد: 9 أهداف

فينيسيوس جونيور  جناح ريال مدريد: 7 أهداف

ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد: 6 أهداف

راؤول دي توماس  لاعب إسبانيول: 6 أهداف

لويس سواريز  نجم تلتيكو مدريد: 6 أهداف

 

يذكر أن فريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي أنشيلوتي يلتقى نظيره فريق شاختار يوم الأربعاء القادم فى إطار منافسات دوري ابطال اوروبا.

فينسيوس ريال مدريد فينسيوس جونيور بنزيما الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

تفاصيل لقاء بايدن وأردوغان الثاني على هامش قمة العشرين.. وهذا ما قاله محللون

الصحة العالمية : كورونا  تسبب في مواجهة المدن لكثير من التحديات غير المسبوقة

نجاح أول عملية جراحية روبوتية بمصر بمستشفى عين شمس التخصصي

مزود بمميزات أليكسا داخليا.. مواصفات تليفزيون أمازون الجديد

شاهد.. أودي A8 هورش الفاخرة منافسة مرسيدس مايباخ إس كلاس

أضخم طرح.. هل يحق للمصريين بالخارج الحصول على وحدات الإسكان بالتمويل العقارى؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهمة جلاسكو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

استيراد شحنات فاسدة من الموز.. مجلس الوزراء: شائعات لا أساس لها من الصحة

الصحة تكشف عن بديل عدم تلقي لقاح كورونا.. فيديو

وفاة طارق وهدان بطل رفع الأثقال

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن عقار مرضى ضمور العضلات للأطفال

تحقيقات مع 3 متهمين بواقعة التحرش بـ ابنة نشوى مصطفى.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يتألق في حفل إكسبو دبي 2020

احتفالًا بالهالوين.. رجل يبتلع عنكبوتًا خطيرًا أمام الكاميرا وسط صدمة المشاهدين|فيديو

الهيئة الهندسية تنظم زيارة ميدانية لوفد دولي متخصص في مجال الري لمحطة معالجة مصرف بحر البقر

بمجرد دخولها القاعة.. كارثة تصيب عروسا واشتعال النيران في بوكيه الورد|شاهد

فيديو

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ