يطارد بنزيما.. فينسيوس يتوهج بقميص ريال مدريد

واصل البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، تفوقه على نفسه في الموسم الحالي، واقترب أكثر من المنافسة على لقب هداف الدوري الإسباني.

وسجل فينسيوس جونيور هدفين قاد بهما ريال مدريد للفوز على إلتشي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير، في الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإسباني.

وبذلك، وصل فينسيوس جونيور إلى الهدف السابع له في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، ليتفوق على ما حققه في الموسمين الماضيين.

واستغل اللاعب البرازيلي غياب زميله الفرنسي كريم بنزيما عن المباراة، حيث فضل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إراحته من المشاركة في تلك المباراة.

أرقام جونيور فينسيوس بقميص ريال مدريد:

سجل ٧ أهداف فى شباك المنافسين

ثاني هدافي الليجا بعد كريم بنزيما

ساهم فى صناعة ٣ أسست



وتفوق جونيور فينسيوس على 3 لاعبين، هم ميكيل أويارزابال، مهاجم ريال سوسيداد، ولويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، وراؤول دي توماس، مهاجم إسبانيول.

جاء ترتيب هدافي الدوري الاسباني على النحو التالي:

كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد: 9 أهداف

فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد: 7 أهداف

ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد: 6 أهداف

راؤول دي توماس لاعب إسبانيول: 6 أهداف

لويس سواريز نجم تلتيكو مدريد: 6 أهداف

يذكر أن فريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي أنشيلوتي يلتقى نظيره فريق شاختار يوم الأربعاء القادم فى إطار منافسات دوري ابطال اوروبا.