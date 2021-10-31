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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء : 52.2% ارتفاعاً في قيمة صادرات مصر للمملكة المتحدة

صدى البلد

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد  عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للمملكة المتحدة لتسجل 591.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 388.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها  52.2%.

 بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة لتبلغ  615.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل  736.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.4 %، وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة 1.2 مليار  دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل  1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3%. 

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمملكة المتحدة 489.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 365.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 33.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة في مصر 71 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 57.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 23 %.

وبلغت قيمة استثمارات المملكة المتحدة بمصر 2.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل  3.7 مليار  دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 35.6 %.
وسجل عدد سكان مصر 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان المملكة المتحدة  68.2 مليون نسمة عام 2021.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الواردات المصرية الواردات تحويلات المصريين تحويلات المصريين العاملين بالمملكة المتحدة استثمارات المملكة المتحدة

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