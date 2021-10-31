بسمة الملا تكشف عن عشب طبيعى يحرق 3000 سعر حرارى فى اليوم.. فيديو

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن بذور الفلفل الأحمر يتم استخلاصه لعمل اعشاب منها تساعد على حرق من 200 إلى 3000 سعر حرارى فى اليوم، بالإضافة إلى نبات الجارسينيا والقهوة الخضراء والمورينجا، ونقط الحرق.

وأضافت بسمة الملا خلال برنامجها "صحتك وبس" المُذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن كل مادة لها عملها الخاص بجانب الفلفل الأحمر، فالقهوة الخضراء لسد الشهية، المورينجا تساعد على ارتفاع حرق الجسم ومناسبة لأصحاب مشاكل العظام أو الدهون الثلاثية.

وتابعت بسمة الملا، أنه لابد من التغير فى الأعشاب حتى لا يحفظ الجسم المادة الفعالة للجسم، مؤكده أن الأعشاب الطبيعية أكثر فائدة للجسم.

وتابعت خبيرة التغذية أن ذلك للتأكد من سلامة هذه الأعشاب والوصفات الطبيعية أولاً، وبالتالي الاطمئنان على صحة وسلامة الشخص، معقبة: "أول ما بتأكد من الدراسات والأبحاث ديه على وصفة معينة أو أعشاب طبيعية باجي اقولها لكم على طول في صحتك وبس".

وأردفت بسمة الملا: "وفي وصفات كثيرة كنت بجربها على نفسي الأول .. منا زيي زي أي حد بتخن وأخس بردو".

وحذرت خبيرة التغذية من تناول منتجات بها "كورتيزون" لزيادة الوزن، معقبة: "يا فرحتي لما أتخن وجسمي يكون كلو ومتناسق ولكن عبارة عن مية محبوسة تحت الجلد! .. ممنوع ناخد كورتيزون إلا تحت اشراف طبيب أرجوكم".

ونصحت بسمة الملا بتناول الويدجين والايلفنت لزيادة الوزن، مؤكدة على ضرورة الاستمرار عليهم حتى نحصل على النتيجة المُرضية.