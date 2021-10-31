نوستالجيا .. الإذاعة المدرسية رائدة إعداد وتثقيف للطلاب

الإذاعة المدرسية هي جزء أصيل من حياة كل طلاب المدارس فمن منا لم يستمع الى الإذاعة المدرسية التي كانت مقررة فى طابور المدرسة كل صباح، لتمد الطلاب بالأخبار والمعلومات مع بداية اليوم الدراسي.

وتعتبر الإذاعة المدرسية من الأنشطة الطلابية المهمة التى تتواجد فى المدارس، وتهدف إلى إظهار مواهب الطلاب من خلال الفقرات العديدة التي تقدمها الإذاعة المدرسية حيث.

الإذاعة المدرسية

وكانت الإذاعة المدرسية تبدأ بـ فقرة القرآن الكريم والتي يستعرض فيها طلاب قدرتهم الكبيرة على النطق السليم بالإضافة الى استعراض اجمل الاصوات في المدرسة لقراءة آيات الله، ثم يأتى بعد فقرة القرآن الكريم فقرة الحديث الشريف والتى كان يركز الطلاب فيها على استخراج أحاديث نبوية تحث على فضيلة الأخلاق والسعي وتتوافق مع أهداف المدرسة فى تربية وإعداد أجيال تتسم بالاخلاق الحميدة.



ومن الذكريات التي لا تنسي مع الإذاعة المدرسية فقرة هل تعلم والتى كانت تقوم على إمداد الطلاب بمعلومات قصيرة وسريعة وعلى درجة كبيرة من المنفعة للطلاب.

وأيضا فقرة الحكمة والتى كانت عبارة عن أمثال وحكم وعبارات حكيمة من أشخاص على درجة كبيرة من العلم والمعرفة والثقافة والتي جعلتهم قادرين على تلخيص معاني وأفكار مهمة فى كلمات وجيزة .

وكان الختام مع فقرة الاخبار والتى كانت تهدف لتزويد الطلاب بالمعلومات والتى تجعلهم على قدرة كبيرة من المعرفة لما يدور حولهم ومما يساعد على بناء شخصيتهم .

ومن الفقرات المهمة التى كانت محببة لدى جميع طلاب فقرة إظهار المواهب وكانت تقام فى بعد الاوقات والاحتفالات ولم تكن فقرة ثابتة فى الإذاعة يوميآ، فكان يقوم الطلاب بإظهار مواهبهم من خلال أغنية أو نشيد يقوم الطالب بتأليفه ليظهر بذلك مواهبه فى التأليف والغناء.