هبة ياسر عن كريم بروش: غني بالكولاجين ومصرح به من وزارة الصحة وهيئة الدواء.. فيديو

كشفت الدكتورة هبة ياسر، المستشار الطبي، المستشار الطبي لشركة "AMD" ، فوائد كريم بروش.



وأضافت الدكتورة هبة ياسر، خلال لقائها لـ برنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، مع الإعلامية "نشوى مصطفى"، أن كريم "بروش" يمكن استخدامه كدهان يومي، وهو منتج واحد وغني بكل المواد الفعالة التي تفقدها البشرة.



وأشارت إلى أن كريم "بروش" متواجد في جميع الصيدليات، ومصرح به من وزارة الصحة وهيئة الدواء، وغني بالكولاجين، والفيتامينات، والبانثينول.

ونوهت الدكتورة هبة ياسر، المستشار الطبي لشركة "AMD"، بأن كريم بروش به خلاصة العرقسوس التي تعمل على تفتيح وترطيب البشرة بشكل كبير .



وأردفت أن تغير الفصول يجعل البشرة جافة، وبسبب الحبوب، ويقلل من نسبة الكولاحين في البشرة، مشيرة إلى أن كريم "بروش" حقق نجاحا كبيرا في السوق المصرية، وسبب نجاحه هو أنه مكون من مواد طبيعية .