عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الزواج سرا
هل يجوز الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها

هل يجوز الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول: “هل يجوز الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها؟”.

 

هل يجوز الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال “هل يجوز الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها؟”: أنا أستطيع أن أقول لك هل هذا الزواج سيكون صحيحا أم لا.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن هناك فرقا بين الصحيح وغيره والجائز.

 

 وتابع أمين الفتوى أن الصحيح هو الذى استوفى أركانه وشروطه إنما الجائز هو الحكم على الشيء بالحرمة أو الحلة.

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

ملامح وجه الرسول كما وصفها الصحابة.. علي جمعة يوضح


وذكر أمين الفتوى مثالا على ذلك قائلا: لو هناك شخص سرق من آخر “جلابية” وذهب وتوضأ وصلى بها، فهذا يسمى الصلاة بالثوب المغصوب، فهذه الصلاة إذا توضأت لها واستقبلت القبلة وأديتها مستوفية الأركان والشروط تكون صحيحة، أما كونك أديتها بثوب مغصوب فهو حرام،  فللصحة معنى وللحلة والحرمة معنى آخر.

 
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها فهو صحيح إذا كان مستوفيا أركانه وشروطه، أما هل هو جائز أم لا قد يكون جائزا وقد يكون غير جائز كل حالة تبحث على حدة.

حكم الحب قبل الزواج

حكم الحب قبل الزواج .. سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوي خلال فيديو له، إن الحب والكره والغضب والمشاعر التي تكون من هذا القبيل تسمي انفعالات.

وأضاف:  أي أمور تحصل من الإنسان دون غصب أو اختيار مثل نبض القلب، وهذه الانفعالات تحدث في النفس. ولا يحاسب الله- تعالي- عليها الإنسان،  فلا يحاسب الإنسان أنه أحب،  ولا يحاسبه أيضًا أنه كره.

وتابع:  الله- سبحانه وتعالي-  لا يحاسب الإنسان علي آثارها.. ولو أحب شخص بنتا قبل الزواج هذا الأمر لا يكون بيده. لأن المحبة ليست بيد الإنسان، وأنصح كل شخص لو أحب شخصا آخر ألا يفعل شيئا يغضب الله.

هل يحق التصريح بكلمات الحب قبل الزواج .. قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لـ الحب معانً كثيرة، ومنها قول الصديق لصديقه: إني أحبك، ومعناها التقدير والاحترام وأنه يقدر دور هذا الصديق في حياته.


وأضاف الدكتور عمرو الورداني عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يحق لنا التصريح بكلمات الحب قبل الزواج ؟ أن هناك معنى آخر للحب وهو ميل قلب الشخص لغيره من الجنس الآخر، مؤكدًا أن هذا النوع لابد أن يكون مصحوبًا بنوع من الميل إلى التواصل الجسدي.

الإفتاء هل يجوز الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها الزواج دون علم الزوجة الأولى حكم زواج الرجل على زوجته بدون رضاها زواج الرجل بالسر من امرأة ثانية

موضوعات متعلقة

حكم إطالة الإمام في الركوع ليلحق به المصلون .. الإفتاء تجيب

كم عدد صحابة النبي وأفضلهم بالترتيب؟.. مركز الأزهر يوضح

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

ملامح وجه الرسول كما وصفها الصحابة.. علي جمعة يوضح

هل يجوز للزوج هجر زوجته والنوم فى غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب

هل تُقبل صلاة المريض بسلس الريح؟ الإفتاء تجيب

كم عدد أسلحة النبي وأسمائها؟.. علي جمعة يوضح

أسهو فى الصلاة كثيرا وأنسى سجود السهو أيضا.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

رقم صادم.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالصين

التبرعات أبرزها.. اعرف موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟.. الإفتاء تجيب

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 1- 11- 2021

حرب كلامية.. طلعت يوسف يرد على تصريحات رئيس الإسماعيلي الجديد حول رحيله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

مقتل عدد من الطلاب إثر قصف صاروخ باليستي حوثي لمسجد في مأرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ