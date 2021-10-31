تعليق غير متوقع من أستاذ باطنة ومناعة عن الجرعة الثالثة للقاح كورونا..فيديو

قال الدكتور عبد الهادي خضر أستاذ الباطنة والمناعة ، أن منحي كورونا يتزايد في أماكن مختلفة ، مؤكدا أن أرقام إصابات كورونا في الولايات المتحدة هذه السنة أقل مما كانت عليه العام الماضي .

واضاف عبد الهادي خضر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن الولايات التي بها نسبة منخفضة تم تطعيمهم بلقاح كورونا يوجد بها زيادة في أعداد الإصابات ، لافتا إلي أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تكون مفيدة جدا للأشخاص الذين يعانون من خلل في الجهاز المناعي .

وأوضح عبد الهادي خضر ، أن جميع الدراسات تؤكد أن الأجسام المضادة تختلف من شخص لأخر ، والجميع لا يتحتم عليه تناول الجرعة الثالثة من اللقاح .