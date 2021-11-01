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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية للطفولة بالقاهرة توضح شروط إصدار شهادة التخرج.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

شددت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، على الطلاب خريجي دفعة 2021 سرعة إحضار صورة شخصية بخلفية بيضاء، وعدم كتابة الاسم عليها، وتسليمها إلى قسم شئون الخريجين؛ لاستخراج شهادة التخرج .

 

وعلى الجانب الاخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من 90% من إنشاءات وتجهيزات جامعة القاهرة الدولية في مدينة 6 أكتوبر وذلك علي نفس النسق المعماري للحرم الجامعي الأم، مشيرًا إلى أنه من المقرر انطلاق  الدراسة واستقبال الطلاب بها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2022 \ 2023 وذلك كأول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر.

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وأكد الدكتور الخشت، أن الاعمال الجارية الآن في مرحلة التشطيبات النهائية من دهان المباني والتجهيزات الفنية واللوجستية والتأثيث داخل المدرجات والمكاتب والمعامل المختلفة، والتي نفذتها الجامعة على أساس جامعة ذكية من الجيل الرابع حيث ستكون كافة المباني والمنشآت والحرم الجامعي مترابطة إلكترونيا وستكون الخدمات مرتبطة ببعضها البعض سواء التسجيل واختيار البرامج أو المواد وحتى دفع المصروفات والتواصل المباشر بين الأساتذة والطلاب مع بعضهما البعض ومع الإدارات المختلفة.

 

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة الدولية ستكون نقلة نوعية غير مسبوقة على مستوي التعليم العالي ليس في مصر فقط، وإنما على المستوى الدولي والإقليمي حيث أعلنا عام 2018 أنها سوف تعمل بالكامل بنظام البرامج وليس الكليات، مشيرًا إلى أن البرامج التي سيتم بدء الدراسة بها جاري الإنتهاء منها بالكامل بحيث ستتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي بما يساهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور التخرج المباشر.

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