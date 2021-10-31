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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية تكشف رسائل مصر للعالم من احتفالية اليوم العالمي للمدن بالأقصر

صدى البلد

كشف خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل احتفالية اليوم العالمي للمدن بالأقصر، قائلا: إن احتفالية اليوم شهدت مشاركة ما يقرب من 1200 مدينة، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمدن، تحت رعاية الأمم المتحدة، متابعا: إقامة الاحتفالية بمدينة الأقصر تعد بمثابة رسالة مهمة للعالم أجمع.

 

وأضاف "خالد قاسم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن محافظة الاقصر استطاعت أن تفوز على دول العالم خلال مسابقة عالمية تنافسية، من أجل إقامة تلك الاحتفالية، متابعا: الفوز يعكس التنمية الحضرية للمحافظة.


وأوضح أن فوز مصر بإقامة تلك الاحتفالية دليل على مدى التطور التي شهدته البلاد طوال الفترة الماضية، سواء من خلال القضاء على العشوائيات، وتطوير الريف المصري وغيرها من الأمور.


والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأقصر.

 

وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.


وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية استضافة محافظة الأقصر لهذا الحدث، مؤكدا أن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية العمرانية الحضرية في مقدمة أولوياتها.


وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تجد خير تجسيد لها فيما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية فى ملف التنمية الحضرية والعمرانية، من خلال عدد كبير ومتنوع من المشروعات على مستوى الجمهورية، والتي أولتها الحكومة أهمية خاصة على مدار الفترة الماضية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية الحضرية. 

 

التنمية المحلية خالد قاسم اليوم العالمي للمدن بالأقصر الأقصر اخبار التوك شو

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