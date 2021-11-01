عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تستدعى 3000 سيارة من طرازات مختلفة بسبب خلل فنى.. تفاصيل

تسلا
تسلا

أعلنت شركة تسلا العالمية رائدة صناعة المركبات الكهربائية ، عن عملية استدعاء لعدد من سيارات طراز 3 و Model Y ، موديلا من عام 2019 و 2020 و 2021 .

 

 وأوضحت تسلا في بيان لها ان السيارات التي سيتم استدعائها وصلت الى 2822 سيارة ، لوجود خلل ميكانيكي قد يوثر على نظام التعليق الأمامي ، حيث تتضمن المشكلة اثنين من السحابات التي تعلق الرابط الجانبي للتعليق الأمامي بالإطار الفرعي على المركبات . 

 

وأضافت تسلا أنه وفقًا لوثائق هيئة سلامة الطرق الأمريكية NHTSA ، من الممكن أن السحابات الموجودة في بعض المركبات قد تتفكك بمرور الوقت نتيجة عدم تأمينها بالمواصفات الصحيحة .إذا تم فكها بشكل كافٍ أو فصلها عن الإطار الفرعي، بحيث ينفصل الرابط الجانبي أيضًا عن الإطار الفرعي ، يمكن أن تتحول محاذاة العجلة وتتسبب في عدم الاستقرار .

 

من الممكن أن يؤثر الخلل سلبًا على التحكم في السيارة ويزيد من خطر الاصطدام، تشير المستندات إلى أن أداة التثبيت السائبة قد تسبب ضوضاء غير طبيعية يمكن أن تنبه السائق إلى وجود المشكلة.

 

وسيتم فحص جميع المركبات المدرجة في مجموعة الاستدعاء للحصول على مواصفات عزم الدوران المناسبة على كل من المثبتات التي تلصق الرابط الجانبي بالإطار الفرعي ، و إتمام أي إصلاحات مرتبطة بالاستدعاء مجانًا ، و سيقوم مندوب الخدمة بإعادة تدويرها وفقًا للمواصفات الصحيحة ، وفي حالة حدوث تلف للسيارة بسبب العيب ، فسيتم استبدال المكونات التالفة.

 

وأضافت Tesla أداة متعددة المغزل ، في محاولة لمنع حدوث المشكلة في أي مركبات مستقبلية ، والتي تشد كلا المشابك على الإطار الفرعي في وقت واحد ، إلى خط التجميع. تم إخطار متاجر Tesla بالمشكلة ويتم إرسال رسائل إشعار المالك بالبريد. 

المركبات الكهربائية شركة تسلا استدعاء سيارة تسلا نظام التعليق عملية استدعاء

موضوعات متعلقة

رائدة الأمان والحماية.. جولة تاريخية وسط أسطول فولفو العريق

أرخص 5 سيارات سيدان في الكويت موديل 2021 ..صور

سيارات احتلفت بالهالوين على طريقتها الخاصة.. صور

تغييرات في أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022.. تفاصيل

سعر ومواصفات لاند روفر ديفندر موديل 2021 بالسعودية .. صور

تفاصيل شيقة عن ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 الجديدة .. صور

بقدرات قوية .. كوبرا تكشف النقاب عن  Formentor VZ5 |صور

شاهد .. وحوش البيك اب تتسارع في فيديو تنافسي

ترشيحاتنا

مكنتش عريانة.. وفاء مكي: لم أشعر بالخجل من دوري في فيلم لحم رخيص

أمطار وفيضانات تضرب أربيل بكردستان العراق.. فيديو

"انا شاب وغني ومحصن من القانون".. الشرطة تطارد نجم تيك توك شهير

7 خطوات تساعد في استجابة الدعاء بسرعة.. تعرف عليها

طارق يحيي: الزمالك أقوى فنياً من الأهلي بسبب كارتيرون.. فيديو

عامر حسين: أتمنى حكم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك.. ولا توجد استعدادات خاصة لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ