تسلا تستدعى 3000 سيارة من طرازات مختلفة بسبب خلل فنى.. تفاصيل

أعلنت شركة تسلا العالمية رائدة صناعة المركبات الكهربائية ، عن عملية استدعاء لعدد من سيارات طراز 3 و Model Y ، موديلا من عام 2019 و 2020 و 2021 .

وأوضحت تسلا في بيان لها ان السيارات التي سيتم استدعائها وصلت الى 2822 سيارة ، لوجود خلل ميكانيكي قد يوثر على نظام التعليق الأمامي ، حيث تتضمن المشكلة اثنين من السحابات التي تعلق الرابط الجانبي للتعليق الأمامي بالإطار الفرعي على المركبات .

وأضافت تسلا أنه وفقًا لوثائق هيئة سلامة الطرق الأمريكية NHTSA ، من الممكن أن السحابات الموجودة في بعض المركبات قد تتفكك بمرور الوقت نتيجة عدم تأمينها بالمواصفات الصحيحة .إذا تم فكها بشكل كافٍ أو فصلها عن الإطار الفرعي، بحيث ينفصل الرابط الجانبي أيضًا عن الإطار الفرعي ، يمكن أن تتحول محاذاة العجلة وتتسبب في عدم الاستقرار .

من الممكن أن يؤثر الخلل سلبًا على التحكم في السيارة ويزيد من خطر الاصطدام، تشير المستندات إلى أن أداة التثبيت السائبة قد تسبب ضوضاء غير طبيعية يمكن أن تنبه السائق إلى وجود المشكلة.

وسيتم فحص جميع المركبات المدرجة في مجموعة الاستدعاء للحصول على مواصفات عزم الدوران المناسبة على كل من المثبتات التي تلصق الرابط الجانبي بالإطار الفرعي ، و إتمام أي إصلاحات مرتبطة بالاستدعاء مجانًا ، و سيقوم مندوب الخدمة بإعادة تدويرها وفقًا للمواصفات الصحيحة ، وفي حالة حدوث تلف للسيارة بسبب العيب ، فسيتم استبدال المكونات التالفة.

وأضافت Tesla أداة متعددة المغزل ، في محاولة لمنع حدوث المشكلة في أي مركبات مستقبلية ، والتي تشد كلا المشابك على الإطار الفرعي في وقت واحد ، إلى خط التجميع. تم إخطار متاجر Tesla بالمشكلة ويتم إرسال رسائل إشعار المالك بالبريد.