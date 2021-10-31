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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ قرون وشعر أحمر.. إسراء عبد الفتاح تحتفل بـ الهالوين

اسراء عبد الفتاح
اسراء عبد الفتاح

شاركت عضوة مسرح مصر إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني، متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، احتفالها بعيد الهالوين أو القديسين.

 

وظهرت إسراء عبد الفتاح بإطلالة "مرعبة"، مرتدية توب اسود وجيب فضي، وشعر أحمر، وقرون على رأسها، معلقة: "الملاك الساقط لجميع القديسين".


الهالوين أو "عيد القديسين" يحتفل به في عدة بلدان أجنبية، كبريطانيا وكندا وإيرلندا في 31 أكتوبر من كل عام، عن طريق ارتداء أزياء مخيفة، ووضع "مكياج" غريب. 


يذكر أن آخر أعمال إسراء عبد الفتاح مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب وهنادي مهنا وأميرة هاني ومي الغيطي وطارق عبد العزيز وإنجي على ومصطفى أبو سريع، وتأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.

 

 

الفنانة إسراء عبد الفتاح عيد الهالوين قرون وشعر احمر الفنان حمدي الميرغني تحتفل بالهالوين نجمة مسرح مصر

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