تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مجوهرات من داخل شقة في المعادي

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما؛ لاتهامهما بسرقة مجوهرات من داخل شقة بمنطقة المعادي.

وأشارت التحقيقات إلى أن قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، يفيد باكتشافها كسر باب الشقة سكنها، وسرقة مشغولات ذهبية، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ تبين أن مرتكب الواقعة، أحد الأشخاص، وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، أحدهما له معلومات جنائية، فتم ضبطهما، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب.

وجرى بإرشاد المتهمان؛ ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليها؛ تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.