بعد حريقه.. معلومات لا تعرفها عن مسرح الجزويت

التهمت النيران منذ قليل مسرح الجزويت والجمعية التابعة له وعدد من الباصات المدرسية بالفجالة، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن المسرح من خلال التقرير التالي:

تأسست جمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة (جزويت القاهرة) عام 1998 على يد الآباء والأخوة اليسوعيين ”الجزويت“ وبعض المصريين من المسلمين والمسـيحيين المهتمين بالقضايا الفية والثقافية والمدنية وغيرها من القضايا التي تهـم المصريين جميعا وتم إشهارها في وزارة الشؤون الاجتماعية (التضامن الاجتماعي) برقم 4499، وتعمل في عموم جمهورية مصر العربية.



وتضم الجمعية أربعة مدارس، هي: مدرسة السينما بالقاهرة والصعيد، مدرسة المسرح الاجتماعي "ناس"، مدرسة الرسوم المتحركة، ومدرسة العلوم الإنسانية، فضا عن أنشطة متعددة منها مجلة الفيلم، الصالون الثقافي، الورش الحرة، مسرح ستوديو ناصيبيان، نادي سينما الجزويت، ومساحات جمعية النهضة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق التهم 4 أتوبيسات داخل مسرح الجازويت.

وكان شب منذ قليل حريق التهم ٤ أتوبيسات تابعين لمدرسة بحي الظاهر، تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى أتوبيس تابع لمدرسة بحي الظاهر ، حيث امتدت النيران لتلتهم ٣ أتوبيسات أخرى .

على الفور انتقلت ٥ سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، وجار محاصرة النيران.



