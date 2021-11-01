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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو قصير.. لقاء الخميسي تروج لحكاية "حتة من القمر".. شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو جديد لها، تروج فيه لحكاية "حتة من القمر" من مسلسل زي القمر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت لقاء الخميسي في الفيديو من كواليس حكاية "حتة من القمر"، وعلقت علي الفيديو كاتبة: “قمر، زي القمر، حتة من القمر”.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ لقاء الخميسي علي الفيديو، كالاتي:

بحبك جدا - الحدوتة شكلها جامدة - يسلم الجمال - المسلسل جميل أوي”.

 

وتعرض يوم السبت القادم حكاية “حتة من القمر”، والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل “زى القمر”، ومن المقرر ان تقوم ببطولتها الفنانة لقاء الخميسى.

 

من كواليس أعمالها.. شاهد.. لقاء الخميسي فى أحدث ظهور

بـ وحمة سوداء.. شاهد| لقاء الخميسي تروج لحكاية "حتة من القمر"

 

حكاية حتة من القمر من بطولة لقاء الخميسي وتأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

ويعرض حاليا لـ لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا.

 

يُذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.

 

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.

 

الفنانة لقاء الخميسى لقاء الخميسي حكاية حتة من القمر حتة من القمر مسلسل زي القمر

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