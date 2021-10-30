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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من كواليس أعمالها.. شاهد.. لقاء الخميسي فى أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة.

وظهرت لقاء الخميسي من كواليس أحد أعمالها، مما نال إعجاب متابعيها.

ويعرض حاليا لـ لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا.

وينتمي مسلسل “إجازة مفتوحة” لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

يُذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.

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