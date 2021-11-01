تكريم عدد من الشخصيات.. الإنتاج الحربي تحتفل بعيدها الـ67 اليوم

يشهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى وعدد من قادة الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والقيادات العمالية والعاملين ‏احتفالية بمناسبة العيد الـ67 للإنتاج الحربي.

وحضور الاحتفالية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحمد سعفان وزير القوي العاملة ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وسيقام الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي "برومو" فيلم "شخصيات لها تاريخ" ، المزمع عرضه الاثنين الموافق 1/11/2021 بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين للإنتاج الحربي، وذلك تكريماً لاسم اثنين من رموزها، وهما الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، واللواء حسن عبدالمجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب السابق.

يأتي فيلم "شخصيات لها تاريخ" استكمالا للمحة الوفاء التي أطلقتها وزارة الإنتاج الحربي بالعام الماضي لتكريم رموزها الذين بفضل جهودهم وعملهم الدؤوب تطورت قطاعات الإنتاج الحربي وتنوعت أنشطتها، حيث تم خلال عيد الإنتاج الحربي الماضي، تكريم اسم الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق.