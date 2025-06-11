أسباب تعطيل خدمات ChatGpt حول العالم وأثره على المستخدمين.. تفاصيل

قالت الدكتورة نيفين مكرم، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات، إن chatgpt هو ذكاء اصطناعي على نموذج يتم تدريبه على كم هائل من البيانات، ويعمل على ما يسمى نماذج اللغات الضخمة، وبالتالي بعد تدريبه يقوم بمهام كثيرة ومزيد من البيانات.

وأضافت “مكرم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى"، أن هذا من الممكن أن يعرض هذا التطبيق لمشاكل وتعطل مثلما حدث أمس، حيث من الممكن أن يتم تحديث معين فى التطبيق، أو نتيجة للاستخدام العدد الهائل الذى يدخل كل أسبوع على هذا البرنامج.

وتابعت: “من الممكن مع العدد الهائل أن يحصل ضغط على البنية التحتية على الأجهزة مثلما رأينا أمس”.