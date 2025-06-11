جهود الدولة في مواجهة التعديات على أراضيها.. تفاصيل من التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزيرة التنمية المحلية أعلنت أمس، الثلاثاء، عن بدء المرحلة الثانية من الموجة 26، والهدف منه هو إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن المرحلة الثانية من الموجة 26 بدأت من أمس 10 يونيو وتستمر هذه المرحلة حتى 27 يونيو الجاري، وتستهدف حالات فئة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك دولة.

وتابع: “هذا يتم بالتنسيق مع الجزء المتعلق بإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وكذلك مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة”.