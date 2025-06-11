قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
نصيحة من دار الإفتاء لمن ينام عن صلاة الفجر
أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية والابتدائية في المنوفية.. صور
وفاة تاجر الذهب أحمد المسلماني بعد اعتداء شخصين عليه بالبحيرة
كنت عارفة.. أول رد من ابنة أحمد الدجوي بعد براءته من سرقة أموال جدتها
شاهد .. أطباء بيطريون ينقذون حياة قطة بعملية قيصرية في الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحر الأحمر تتصدر.. الزراعة: المجازر الحكومية استقبلت 34 ألف أضحية في العيد

الأضاحي
الأضاحي
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال الذبح لأكثر من 34 ألف أضحية مجانًا للمواطنين، من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين هذا العام.

وأشار إلى توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل بداية عيد الأضحى، بضرورة الإشراف والمتابعة، وإجراء أعمال الكشف والفحص الظاهري على الماشية قبل الذبح، والتأكد من سلامتها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الأقنص أنه تم خلال أيام العيد ذبح حوالي 34840 رأسًا من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، فضلًا عن الجمال، كأضاحٍ، وهو ما يمثل إقبالًا غير مسبوق، يؤكد على وعي المواطنين بأهمية الذبح بالمجازر، وعدم الذبح العشوائي في الشوارع، للحفاظ على البيئة، فضلًا عن الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، وعلى رأسها الإشراف البيطري المتكامل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن الأضاحي التي استقبلتها المجازر الحكومية هذا العام، بمختلف محافظات الجمهورية، شملت: 23896 رأسًا من الأبقار، 4478 رأسًا من الجاموس، 5794 رأسًا من الأغنام، و451 رأسًا من الماعز، فضلًا عن 221 رأسًا من الجمال.

ووفقًا لتقرير المتابعة اليومية لأعمال المجازر على مستوى الجمهورية، تصدرت محافظة البحر الأحمر قائمة المحافظات التي شهدت مجازرها أكبر عدد من الأضاحي بواقع 5838 أضحية، تليها محافظة الجيزة في المركز الثاني حيث استقبلت 3443 أضحية، ثم محافظة الشرقية بحوالي 3307 أضاحٍ، وفي المركز الرابع جاءت محافظة أسوان بواقع 3169 أضحية، ثم محافظة كفر الشيخ التي استقبلت 2593 أضحية.

وأكد رئيس الهيئة أن جميع المجازر الحكومية فُتحت أمام المواطنين لذبح أضاحيهم مجانًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الغذائية من خلال الفحص الظاهري قبل الذبح، والكشف الدقيق بعد الذبح والسلخ والتجويف، وفتح العقد اللمفاوية؛ للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي أمراض.

وأوضح "الأقنص" أن الهيئة تابعت طوال أيام العيد سير العمل داخل المجازر، والتزمت بتوفير المناخ الملائم للذبح والتقطيع والتعبئة، بما في ذلك تواجد جمعيات المجتمع المدني داخل المجازر لذبح أضحياتهم في بيئة آمنة وصحية، مع التأكيد على تطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان أثناء النقل والذبح.

الزراعة وزارة الزراعة المجازر الحكومية أضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

حسن الرداد

حسن الرداد يرد علي سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كاس العالم

حلا شيحه

حلا شيحة توجه نصيحة لمتابعيها: عليكم بقيام الليل

مسلم

مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية

بالصور

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى فرح أمينة خليل

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد