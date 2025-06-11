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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصائح نفسية لطلاب الثانوية العامة لتحسين التركيز.. تفاصيل

طلاب
طلاب
البهى عمرو

قدم الدكتور وليد هندي، أخصائي نفسي، نصائح لطلاب الثانوية العامة لمنع التوتر والنوم بهدوء قبل الامتحانات، وكيفية تجنب المشاكل النفسية.

وقال هندي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، إن ليلة الامتحان لا ينام الطالب من كثرة القلق، موضحًا أنه على الوالدين أن يوفروا بيئة مهيئة للنوم بالإضافة إلى تقليل الضغط عليه.

وأكد أهمية نوم الطالب في مكان نظيف وتعرضه لروائح جميلة، مشيرًا إلى أن هناك دراسات علمية تؤكد أن الشخص إذا تعرض للروائح الجميلة على مدار 6 أشهر يساعده على التركيز.

ولفت إلى أن المنزل كله يجب أن يعيش في منظومة واحدة، ينام الجميع في وقت واحد، ولا ينام هو فقط بينما باقي العائلة تستمع إلى التلفزيون، فهذا خطأ.

آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم والإدارات والمديريات التعليمية لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025:

توفير جميع التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين.

توفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من وإلى اللجان وتوفير جميع احتياجاتهم.

التأكد من تواجد المراوح بجميع اللجان والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب.

توفير المياه المبردة في اللجان لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

التأكد من صيانة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية.

تجهيز وتوفير الاستراحات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة.

تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس وتوفير جميع سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان.

توفير زائرة صحية فى كل لجنة امتحانية حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة في اللجان.

التنبيه على منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، ساعات سمارت).

التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات، وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

تشكيل غرف عمليات بالوزارة والإدارات والمديريات التعليمية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.
 

وليد هندي صباح البلد صدى البلد الامتحان الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

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