أخبار جنوب سيناء: تلقي اعتذارات الملاحظين عن الثانوية العامة.. وخلال ساعات إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث والفعاليات اهمها تلقى اعتذارات الملاحظين في امتحانات الثانوية الأزهرية لليوم الثاني على التوالي في مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

كما أعلنت المنطقة الأزهرية أنه خلال ساعات العمل سوف تعلن نتيجة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء.

واليكم تفاصيل الاخبار.

انطلقت اليوم أعمال لجنة اعتذارات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامه لهذا العام برئاسة فايز زاهر عبدالرحمن عضو لجنة الإدارة بالمنصورة وبحضور عزت الصغير مسئول أمن مديرية التربية والتعليم بمقر مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء حيث حضر السادة المرشحين لأعمال امتحانات الثانويه العامة للعرض على اللجنة كل فيما يخصه من ظروف مختلفة.

وأوضح فايز زاهر رئيس اللجنة أنه يوجد ضوابط وشروط لابد من توافرها حتى يتم قبول الاعتذار عن المشاركة فى أعمال الامتحانات ووفد إلى مقر المديرية معلمين من جميع أنحاء المحافظة وهذا اليوم هو أول أعمال اللجنة المقرر انعقادها فى ثلاثة أيام.

وقال الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الشهادتين. للعام الدراسي 2024 - 2025 ، وجرى إرسالها للاعتماد من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومن المقرر أن يجري إعلانها خلال الساعات المقبلة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية في تصريح له ، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات جرى بأعلى معايير الدقة والشفافية، وجرى مراجعتها عدة مرات قبل إرسالها للاعتماد، حرصًا من الإدارة على حصول كل طالب على حقوقه، وسيجري فتح باب تلقي التظلمات عقب إعلان النتيجة مباشرة، طبقًا للقواعد والقوانين المقررة.

وأكد أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال الفصل الدراسي الثاني بلغ 396 طالب وطالبة، وعدد الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية بلغ 566 طالب وطالبة مبصر وكفيف على مستوى كافة مدن المحافظة.