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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الجيزة تناقش تاريخ المرأة عبر العصور

صدى البلد

 عقدت مكتبة دور التربية محاضرة بعنوان "تاريخ المرأة المصرية عبر العصور" ألقتها يارا زرزور، والتي أوضحت أن مكانة المرأة في المجتمع قديما وحديثا، ودور تعليم وثقافة المرأة في مواجهة التحديات والقضايا المجتمعية، كما أكدت بالأمثلة على قدرة المرأة المصرية على التغيير الإيجابي مما يسهم في تنمية ونهضة المجتمعات.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الجيزة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة جلال عثمان مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة.

أقام قصر ثقافة العياط محاضرة بعنوان "ظاهرة العنف والتطرف" تناول خلالها مسؤول النشاط مفهوم التطرف أسبابه وأشكاله المختلفة وطرق مواجهته على مستوى الأسرة والمجتمع، بينما نظمت مكتبة الهلال الأحمر محاضرة بعنوان "الإسعافات الأولية" حاضرتها د. زينب صبحي بالوحدة الصحية بالجيزة، دارت حول أنواع الكسور وكيفية إجراء الإسعافات الأولية في حالات الكسور المختلفة.

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نظم بيت ثقافة البراجيل محاضرة بعنوان"المرأة الريفية"، تضمنت الحديث عن الجهود التي تبذلها الدولة لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا، وتقديم الرعاية الصحية لها من خلال المبادرات الصحية المختلفة، فيما عقدت مكتبة القطوري محاضرة بعنوان"ثروت عكاشة سيرة ومسيرة" دارت حول مسيرته العلمية والعملية، ودوره الريادي في الحياة الثقافية منذ توليه وزارة الثقافة، بينما ناقشت مكتبة بولاق الدكرور كتاب بعنوان "برلمان مدرستنا"، تأليف سيد سعود، الذي يطرح كيفية تعليم أولادنا الديمقراطية، والتفكير بطريقة علمية، واحترام الرأي الآخر، فيما أقامت مكتبة الشيخ زايد ورشة لإكتشاف المواهب في فن التمثيل، بينما قدم قصر ثقافة الجيزة ورشة للتدريب على فن الباليه، وأخرى لتعليم الأطفال رسم البورتريه، فيما عقد مركز طفل المنيرة الغربية ورشة حكي بالعرائس القفازية.

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قصور الثقافة وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم المرأة المصرية مواجهة التحديات القضايا المجتمعية المخرج هشام عطوة

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