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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعلن عن بيعها على فيس بوك.. ضبط مزور العملات الوطنية بالغربية

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات المالية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية من خلال قيامه بإنشاء إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" وإستخدامه فى الترويج لإمتلاكه كميات كبيرة من العملات الوطنية المقلدة من فئات مختلفة وترويجها على العديد من الأشخاص راغبى الحصول عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى من العملات الوطنية المقلدة – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الصور للعملات المقلدة المضبوطة ومحادثات بينه وبين عملائه على مواقع التواصل الإجتماعى") .

وبتطوير مناقشته اعترف بقيامه بإنشاء ذلك الحساب وقيامه بتقليد العملات الوطنية المضبوطة بإستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص به والذى يحتفظ به فى مسكنه ، وبإرشاده أمكن ضبط (مبلغ مالى من ذات العملات المضبوطة بحوزته "مقلدة" – 10 فرخ من الورق الأبيض مطبوع عليه أحد وجهى العملات المقلدة – طابعة ألوان – جهاز كمبيوتر بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى أحد برامج تعديل الصور ونماذج العملات المضبوطة المقلدة ") .

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط مزور العملات الوطنية بالغربية فيس بوك

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