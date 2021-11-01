مصرع شخصين في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شخصين مصرعهما في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة أجرة على طريق (زاوية الناعورة - جزيرة الحجر)، بمركز الشهداء ، وتقرر نقلهما إلى مستشفى زاوية الناعورة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع كلاً من "محمد.ع.ك" من قرية جزيرة الحجر، و"راتب.م.ا" من قرية كفر حجازي بدائرة المركز، حيث كانا يمتطيا دراجة النارية وصدمتهما سيارة أجرة "ميكروباص"، ما سبب لهم إصابات جسيمة أسفرت عن وفاتهم، وتقرر إيداع الجثامين بمستشفى زاوية الناعورة.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.