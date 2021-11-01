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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تسجل 49 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 548666 حالة في المملكة، وفق ما ذكرت صحف سعودية.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 35 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 537605 حالات.

وأكدت الصحة، تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8796 حالة وفاة في المملكة، كاشفة  أن عدد الحالات الحرجة بلغ 61 حالة.

و أتاحت المملكة العربية السعودية الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لبعض الفئات.

وحسب وزارة الصحة السعودية فإن الفئات المستحقة هم  زارعو الأعضاء، والمصابون بفشل كلوي مزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن تجاوز عمره 60 عاما، وأصحاب المهن ذات المخاطر، ومن بينهم الممارسون الصحيون.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، قد أوضح  في مؤتمر صحفي، أنه تم البدء بإعطاء الجرعة المعززة (الثالثة)، وقال إن الأيام القادمة ستشهد توسعا في إعطاء الجرعة الثالثة  لشرائح أخرى من المستفيدين.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 44 مليونا، مشيرة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

وأكدت الوزارة أن الدراسات أثبتت أن لقاح "موديرنا" هو أفضل اللقاحات لمواجهة المتحورات.

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