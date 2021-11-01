المشدد 6 سنوات لعاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة بالجيزة

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد احمد عمار، وامانة سر وائل السيد أحمد، بمعاقبة عاطل وسيدة، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مركز الجيزة.



وكانت النيابة العامة، أحالت القضية رقم ٢٧٣٩ لسنة ٢٠٢٠ جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم ١١٦٨ لسنة ٢٠٢٠ كلي شمال الجيزة، للمحكمة الجنائية، والمتهم فيها كل من عمر وا ا ا، وفاطمة ق م ح، لأنهما بدائرة قسم شرطة مركز الجيزة بمحافظة الجيزة، أحرزا بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة مركز الجيزة تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجدهما وأبصرتهما ممسكين بكمية من المواد المخدرة، ويقومان بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطهما وما يحرزانه وبتفتيشهما عثر معهما على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتفى محمول .

وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.