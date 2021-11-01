شوبير يكشف حقيقة أزمة موسيماني وكهربا .. شاهد

أكد الإعلامى أحمد شوبير، عدم وجود أزمة بين موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى وكهربا لاعب الفريق، بعد اتهام كهربا بتسريب أخبار الأهلي.

وغرد شوبير عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “لا توجد أزمة مطلقا بين موسيماني وكهربا”.

و علق الإعلامى أحمد شوبير على أزمة تصريحات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى تجاه محمود كهربا لاعب الفريق وتسريب أخبار الفريق.



وقال شوبير : “ موسيمانى فهم من حديثه مع أحد الصحفيين فى مؤتمر أمس بعد مباراة الأهلى أمام البنك الأهلى أن كهربا يسرب له أخبار الفريق وهذا ما نفاه اللاعب والصحفى نفسه بشكل قاطع ” .



وأضاف : “ موسيمانى شخصية طيبة لكنه ينفعل بشدة وهذا خطأ، عليه أن يكون أكثر هدوءا فى المؤتمرات الصحفية ويرد على الأسئلة ويدير الحوار كيفما يشاء مثل ما يفعل كارتيرون مدرب الزمالك ” .