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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد احمد عمار، وامانة سر وائل السيد أحمد، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتغريمه ٥٠ ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العجوزة.


وأحال النيابة العامة، أحالت القضية رقم  ٩٢٥٦ لسنة ٢٠٢١ جنايات العجوزة، والمقيدة برقم ٢٠٢٨ لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، للمحكمة الجنائية، والمتهم فيها عيد ج م أ، لأنه بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة العجوزة تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا بكمية من المواد المخدرة، ويقوم بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فضبطه وما يحرزه، و بتفتيشه عثر معه على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول .

وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.

الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة مجمع محاكم جنوب القاهرة المستشار الدكتور حسن السيد حسين المستشارين حاتم عزت يوسف النيابة العامة

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