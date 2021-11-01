الديهي لنواب الكونجرس: مصر أولى منكم بالدفاع عن حقوق أبنائها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بعض نواب الكونجرس الأمريكي يقومون بتحركات مشبوهة ويتحدثون عن مصر وحقوق الإنسان في نفس التوقيت من كل عام.



ووجه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، رسالة لنواب الكونجرس الأمريكي، قال خلالها: "إن الوضع في مصر تجاوز جميع التقارير التي تأتي إليكم، ويحتاج لإعادة نظر من الجميع، وما يصل إليكم من تقارير مغلوطة ومسمومة ومشبوهة أنتم أسرى لها، وعيب ميصحش، مصر أولى منكم بالدفاع عن حقوق أبناءها".



وتابع أن مصر التي أطلقت استراتيجية حقوق الإنسان، وقرر الرئيس وقف حالة الطوارئ بشكل مفاجئ للجميع، وتم إغلاق ربع سجون مصر وإعادة تأهيلها بما يتوافق مع حقوق الإنسان، وأفرجت عن العديد من المساجين خلال الفترة الأخيرة لإعادة دمجهم في المجتمع لا تحتاج أحد يعلمها حقوق الإنسان.



وأشار إلى أن نواب الكونجرس يدافعون عن حسين مهدي، الذي يطلب لجوء سياسي في أمريكا، ويتحدث عن أن أهله في مصر يتعرضون لإهانة، معقبًا: "مصر دولة قانون، وحسين مهدي يبحث عن أوصياء، وأهله معرفوش يربوه"، موضحًا أن هذا الشخص نصب على الإخوان بعد أن كان يتم تجهيزه للعمل كناشط في أمريكا، وقام بجمع الأموال من إعلامي ومعدي الإخوان ونصب عليهم جميعا.