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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد بطل كأس السوبر لكرة السلة رجال.. صور

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد

حقق فريق الاتحاد السكندري لقب بطولة كأس السوبر بعد تفوقه على نظيره الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما بصالة حسن مصطفى بنتيجة 46-95.


وكان الاتحاد السكندري قد تقدم في الربع الأول 27/12، قبل أن يواصل الفريق السكندري تفوقه على الأبيض ويتقدم في الربع الثاني من اللقاء بـ 56/21. 


وفي الربع الثالث من اللقاء حافظ الاتحاد على فارق النقاط وأنهاه بنتيجة 42-75. 


قبل أن ينهى الاتحاد اللقاء متفوقًا على الزمالك بفارق 49 نقطة بنتيجة 95/ 46.

 

ومن جانب آخر استطاع قبل قليل فريق سبورتنج التتويج بلقب كأس السوبر لكرة السلة سيدات على حساب الأهلي بعد الفوز بنتيجة 93-85.

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الاتحاد السكندري بطولة كأس السوبر ه الزمالك فريق سبورتنج كأس السوبر لكرة السلة سيدات الأهلى

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