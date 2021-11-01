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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام قادة العالم .. هكذا نصحت الملكة إليزابيث في قمة المناخ

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

حثت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية،  قادة العالم على "كسب مكان في التاريخ" و " الاستجابة لنداء الأجيال القادمة" في خطاب حماسي للحضور في مؤتمر مناخ الأمم المتحدة قمة COP26 في جلاسجو بإسكتلندا، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

قالت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا ، والتي أُجبرت على التغيب بسبب ظروف صحية أصابتها الشهر الماضي، للقادة وممثلي الدول للمؤتمر السادس والعشرين للأمم المتحدة لتغير المناخ عبر خاصية الفيديو بأن يرتقوا ``فوق السياسات اللحظية والعمل وفق الحنكة السياسية '' .

ومضت تقول إن "لا أحد منا سيعيش إلى الأبد" و "نحن نفعل هذا ليس لأنفسنا ولكن من أجل أطفالنا وأطفال أولئك الذين سيتبعون خطواتهم".
 أشادت الملكة أيضًا بالأمير فيليب ووصفت كيف كان " تأثير البيئة على التقدم البشري" موضوعًا قريبًا من قلب "زوجها الراحل" - الذي أخبر أحد تجمعات الأكاديميين في عام 1969 : "إذا فشلنا في التعامل مع هذا التحدي ، فإن جميع المشاكل الأخرى سوف تتضاءل".  
وقالت الملكة في كلمتها : "يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ ؛ وربما يكون من المناسب أن يكون الاجتماع في جلاسجو ، التي كانت ذات يوم معقل الثورة الصناعية، ولكنها الآن مكان لمعالجة تغير المناخ".

تابعت "أتذكر جيدًا أنه في عام 1969 ، قال فيليب أمام تجمع أكاديمي إذا لم يكن وضع التلوث العالمي حرجًا في الوقت الحالي ، فمن المؤكد  أن الوضع سيصبح غير محتمل بشكل متزايد في غضون وقت قصير جدًا ... إذا فشلنا في التعامل مع هذا التحدي ، فإن جميع المشاكل الأخرى ستصبح غير مهمة.''.

ووصفت الملكة كيف استثمرت شخصياً في هذا الأمر وقالت إنها "لا يمكن أن تكون أكثر فخراً" بزوجها الراحل وابنها الأكبر تشارلز وحفيدها ويليام في جهودهم "لحماية كوكبنا الهش".

وتابعت: `` إنه لمن دواعي اعتزازي أن الدور القيادي الذي لعبه زوجي في تشجيع الناس على حماية كوكبنا الهش ، يعيش من خلال عمل ابننا الأكبر تشارلز وابنه الأكبر ويليام".

وأضافت : `` في الأيام المقبلة ، أمام العالم فرصة للانضمام إلى الهدف المشترك المتمثل في خلق مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا لشعبنا وللكوكب".

جاءت كلمة الملكة  بعد أن بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قمة تغير المناخ بحث زعماء العالم على دعم حديثهم بشأن تغير المناخ بالعمل وليس بالأقوال فقط، محذراً من أن الوقت قد مضى ".

استخدم رئيس الوزراء خطابه في افتتاح القمة كصرخة حاشدة لمحاولة بناء الزخم حيث رحب بالقادة الأجانب في غلاسكو بعد تأمين التزامات مناخية فاترة فقط في قمة مجموعة العشرين في روما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في غضون ذلك ، اتهم أنطونيو جوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة ، الدول اليوم بـ "معاملة الطبيعة مثل المرحاض" حيث حذر من "كارثة مناخية" تلوح في الأفق.

 

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