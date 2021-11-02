عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق هاشم: الجلاصي إضافة قوية.. والمصري سيتحسن مع مرور الوقت

المصري
المصري

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن الفريق سيتحسن خلال الفترة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

 

وأشار هاشم عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يصلوا إلى قمة جاهزيتهم البدنية مثل حسن علي وإلياس الجلاصي ،مؤكدا أن الدوري صعب للغاية ويجب اقتناص النقاط مبكراً.

 

وأوضح أن الجلاصي مكسب كبير للمصري، وسيكون إضافة قوية، مؤكدا أن المصري فريق مميز وسيصبح أفضل مع انسجام اللاعبين، كما أنه يثق في قدرات المدرب التونسي معين الشعباني.

 

المصري وسموحة 

انتهت أحداث المباراة بين المصري وسموحة بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين ، علي ملعب برج العرب فى الجولة الثانية ، ضمن منافسات الدوري المصري.

 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى النقطة 2 محتلا المركز الـ11 ، وهو نفس رصيد المصري ولكن في المركز الـ12.

 

وألغى حكم مباراة هدفا لنادي سموحة في الدقيقة 17؛ بناءً على قرار حكم الـ VAR بوجود تسلل، على صديق كابلا، مهاجم الفريق السكندري.

 

وجاءت ركلة حرة لصالح فريق سموحة بالقرب من منطقة جزاء المصري جهة اليمين نفذها محمد شكري عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء و أبعدها دفاع المصري عن مناطق الخطورة فى الدقيقة 8 .

 

وتوقفت المباراة قليلا لعلاج أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري.

 

ونفذت ركلة ركنية لصالح فريق سموحة من جهة اليسار نفذها أمير عادل عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الحارس أحمد مسعود عن مناطق الخطورة فى الدقيقة 38 .

 

وباغت أمير عادل مرمي المصري بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار أبعدها الحارس أحمد مسعود بشكل رائع من يسار مرماه فى الدقيقة 42.

 

وجاءت تسديدة قوية من محمد عنتر من خارج منطقة الجزاء أبعدها الهاني سليمان بشكل رائع من أسفل يمين مرماه فى الدقيقة 62 .

 

ونفذت كرة عرضية من محمد شكري من جهة اليسار قابلها مروان حمدي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت اعلى العارضة فى الدقيقة 82 .

المصري سموحة الدوري فريق سموحه

ترشيحاتنا

الوحوش البافارية .. تسارع مميز  لـ بي ام دبليو M3 كومبتيشن  

جمع مليون دولار في 28 ساعة لمساعدة اللاجئين.. أبو فلة يوتيوبر من نوع خاص

مفاجأة بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا

وزير السياحة والآثار: لقاءات إعلامية مع أكثر من ٢٥ من ممثلي كبري وسائل الإعلام الإنجليزية والعالمية

هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة .. الإفتاء توضح

وزيرة البيئة: مصر دولة قليلة الانبعاثات لكنها هشة في تحمل التأثيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

تركي آل الشيخ يعلن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

فصل رأسه عن جسمه..أسرة قتيل الإسماعيلية تتحدث لـ صدى البلد .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ|شاهد

ما بين باريس 2015 وجلاسكو 2021.. ماذا قدمت مؤتمرات وقمم المناخ للحفاظ على الأرض؟

تامر فرج بالعكاز فى العرض الخاص لفيلم فرق خبرة .. صور

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارداشيان - صور

فيديو

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ