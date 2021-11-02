طارق هاشم: الجلاصي إضافة قوية.. والمصري سيتحسن مع مرور الوقت

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن الفريق سيتحسن خلال الفترة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار هاشم عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يصلوا إلى قمة جاهزيتهم البدنية مثل حسن علي وإلياس الجلاصي ،مؤكدا أن الدوري صعب للغاية ويجب اقتناص النقاط مبكراً.

وأوضح أن الجلاصي مكسب كبير للمصري، وسيكون إضافة قوية، مؤكدا أن المصري فريق مميز وسيصبح أفضل مع انسجام اللاعبين، كما أنه يثق في قدرات المدرب التونسي معين الشعباني.

المصري وسموحة

انتهت أحداث المباراة بين المصري وسموحة بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين ، علي ملعب برج العرب فى الجولة الثانية ، ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى النقطة 2 محتلا المركز الـ11 ، وهو نفس رصيد المصري ولكن في المركز الـ12.

وألغى حكم مباراة هدفا لنادي سموحة في الدقيقة 17؛ بناءً على قرار حكم الـ VAR بوجود تسلل، على صديق كابلا، مهاجم الفريق السكندري.

وجاءت ركلة حرة لصالح فريق سموحة بالقرب من منطقة جزاء المصري جهة اليمين نفذها محمد شكري عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء و أبعدها دفاع المصري عن مناطق الخطورة فى الدقيقة 8 .

وتوقفت المباراة قليلا لعلاج أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري.

ونفذت ركلة ركنية لصالح فريق سموحة من جهة اليسار نفذها أمير عادل عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الحارس أحمد مسعود عن مناطق الخطورة فى الدقيقة 38 .

وباغت أمير عادل مرمي المصري بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار أبعدها الحارس أحمد مسعود بشكل رائع من يسار مرماه فى الدقيقة 42.

وجاءت تسديدة قوية من محمد عنتر من خارج منطقة الجزاء أبعدها الهاني سليمان بشكل رائع من أسفل يمين مرماه فى الدقيقة 62 .

ونفذت كرة عرضية من محمد شكري من جهة اليسار قابلها مروان حمدي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت اعلى العارضة فى الدقيقة 82 .