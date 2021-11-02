الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا اليومية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 54 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 17 إصابة قادمة من الخارج، كما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 392 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 97314، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

يأتي ذلك وسط تفشِ واسع لفيروس كورونا في الصين، وتحذيرات المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنج، السبت الماضي بأن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قاتما ومعقدا، إذ أن حالات العدوى تواصل انتشارها بسرعة.

وفي نفس السياق قال كبير خبراء الأوبئة في الصين، تشونج نان شان، إن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الأخيرة لتفشي فيروس كورونا بشكل فعال في غضون شهر.