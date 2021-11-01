بسبب الصين وأوبك+.. تراجع أسعار النفط العالمي

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الإثنين، بعد أن قالت الصين إنها أفرجت عن احتياطاتها من البنزين والديزل لتعزيز الإمدادات، في حين تخلص المستثمرون من صفقات شراء طويلة قبل اجتماع أوبك + في الرابع من نوفمبر الجاري.

فيما قالت الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية إن الصين افرجت عن احتياطيات من نوعي الوقود لزيادة المعروض في السوق ودعم استقرار الأسعار في بعض المناطق، وفق ما نقلته رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 83.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت ستة سنتات يوم الجمعة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا ، أو 0.4٪ ، إلى 83.20 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفعت 76 سنتا يوم الجمعة.

انخفض الخامان القياسيان قليلاً الأسبوع الماضي، مسجلاً أول انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع لخام برنت وأول انخفاض في 10 أسابيع لخام غرب تكساس الوسيط.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية، إن "المستثمرين يعدلون مراكزهم بعد أنباء الإفراج عن الصين لاحتياطيات الوقود وقبل اجتماع أوبك +".

وتتجه الأنظار إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهما في الرابع من نوفمبر، والذي يُطلق عليه مجتمع أوبك +، حيث يتوقع المحللون أن يلتزموا بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في ديسمبر.