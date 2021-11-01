عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الصين وأوبك+.. تراجع أسعار النفط العالمي

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الإثنين، بعد أن قالت الصين إنها أفرجت عن احتياطاتها من البنزين والديزل لتعزيز الإمدادات، في حين تخلص المستثمرون من صفقات شراء طويلة قبل اجتماع أوبك + في الرابع من نوفمبر الجاري.

فيما قالت الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية إن الصين افرجت عن احتياطيات من نوعي الوقود لزيادة المعروض في السوق ودعم استقرار الأسعار في بعض المناطق، وفق ما نقلته رويترز.

txt

الكونجرس الأمريكي يفتح تحقيقا مع كبرى شركات النفط.. تفاصيل

txt

النفط يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بعد صدمة المخزونات الأمريكية

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 83.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت ستة سنتات يوم الجمعة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا ، أو 0.4٪ ، إلى 83.20 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفعت 76 سنتا يوم الجمعة.

انخفض الخامان القياسيان قليلاً الأسبوع الماضي، مسجلاً أول انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع لخام برنت وأول انخفاض في 10 أسابيع لخام غرب تكساس الوسيط.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية، إن "المستثمرين يعدلون مراكزهم بعد أنباء الإفراج عن الصين لاحتياطيات الوقود وقبل اجتماع أوبك +".

وتتجه الأنظار إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهما في الرابع من نوفمبر، والذي يُطلق عليه مجتمع أوبك +، حيث يتوقع المحللون أن يلتزموا بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في ديسمبر.

 

 

 

 

 

اسعار النفط العقود الآجلة تكساس استقرار الأسعار خام غرب تكساس

موضوعات متعلقة

رقم صادم.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالصين

تسريبات تكشف تورط الشرطة في تعدي أنصار ترامب على مؤيدي بايدن

تقارير صادمة من الصين عن تفشٍ جديد لـ فيروس كورونا

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وقطار بأمريكا

الدفاع الجوي السوري يدمر صاروخين إسرائيليين

يقاوم اللقاحات وأصاب 4 أشخاص فقط.. الكشف عن متحور جديد لفيروس كورونا

مفاجأة.. اكتشاف عالم خفي جديد داخل كوكب الأرض

الصحف الإماراتية.. إلغاء مد الطوارئ في مصر.. اجتماع طارئ بمجلس الأمن بشأن السودان.. تطورات بالعراق.. انخفاض أسعار النفط

ترشيحاتنا

مكنتش عريانة.. وفاء مكي: لم أشعر بالخجل من دوري في فيلم لحم رخيص

أمطار وفيضانات تضرب أربيل بكردستان العراق.. فيديو

"انا شاب وغني ومحصن من القانون".. الشرطة تطارد نجم تيك توك شهير

7 خطوات تساعد في استجابة الدعاء بسرعة.. تعرف عليها

طارق يحيي: الزمالك أقوى فنياً من الأهلي بسبب كارتيرون.. فيديو

عامر حسين: أتمنى حكم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك.. ولا توجد استعدادات خاصة لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ