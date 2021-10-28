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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يفتح تحقيقا مع كبرى شركات النفط.. تفاصيل

الكونجرس
الكونجرس

بدأ الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، تحقيقات من المتوقع أن تستمر لمدة عام حول ما إذا كانت شركات النفط الكبرى قد خدعت الأمريكيين بشأن دورها في تغير المناخ، حيث استجوب النواب الديمقراطيون رؤساء أربع شركات نفط.

 

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت كارولين مالوني، رئيسة لجنة الرقابة بالكونجرس الأمريكي، سنطالب بالمساءلة من شركات النفط الكبرى عن دورها في تأجيج أزمة المناخ وخداع الجمهور، وسنحث الصناعة على اتخاذ إجراءات هادفة أخيرًا لكبح جماح الانبعاثات من الوقود الأحفوري قبل فوات الأوان.

 

وقال النائب رو خانا، الذي يشارك في قيادة جلسات الاستماع، إنه إذا تمكن المشرعون من إظهار أن شركات النفط قد كذبت، أعتقد أنها ستكون مشكلة كبيرة لشركات النفط الكبرى.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجيب فيها المسؤولون التنفيذيون في كبرى شركات النفط الكبرى، ExxonMobil و Shell Oil و BP America و Chevron، ورؤساء معهد البترول الأمريكي وغرفة التجارة على أسئلة حول تغير المناخ في الكونجرس.

ولم يشر النائب الجمهوري جيمس كومر، كبير الجمهوريين في اللجنة، إلى تغير المناخ في ملاحظاته الافتتاحية وقال إن اللجنة يجب أن تتناول التضخم وارتفاع أسعار الطاقة التي ربطها بسياسات إدارة الرئيس جو بايدن.

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وقال الشاهد الوحيد، نيل كرابتري، عامل اللحام الذي فقد وظيفته بعد أن ألغى بايدن خط أنابيب النفط Keystone XL، إن أزمته الرئيسية ليست تغير المناخ ولكن رهنه العقاري والطعام الذي يجب يوفره.

وأصدرت الأمم المتحدة هذا الصيف تقريرًا يحذر من أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وسريعة وواسعة النطاق لتقليل الانبعاثات، فمن المرجح أن يتجاوز الاحترار العالمي بـ 1.5 درجة مئوية في غضون العقدين القادمين.

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