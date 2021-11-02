مدرب الأهلي السعودي يحدد بديل باولينيو

بدأ نادي الأهلي السعودي، رحلة البحث عن بديل البرازيلي باولينيو، لاعب برشلونة الأسبق، والذي رحل عن الفريق الجداوي في مطلع الموسم، بسبب ظروف أسرية.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية”، فإن إدارة النادي الأهلي تنتظر تقرير الألباني هاسي مدرب فريقها الأول لكرة القدم، لتحديد بديل البرازيلي باولينيو الذي فسخ عقده بالتراضي بعد مضي شهرين من انضمامه للنادي الغربي في بداية الموسم الجاري.

وتابعت، أن هاسي سيحدد مصير بقية الأجانب بعد الجولات الخمس المقبلة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع البرازيلي داكنلير والسنغالي الحسن نداو والكرواتي براديتش والمقدوني أليوسكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إضافة إلى وجود عمر السومة ومخالصة ألفيس ساريتش.

ويعقد هاسي اجتماعات متواصلة بشكل أسبوعي مع إدارة الكرة في النادي الأهلي، حيث يوضح من خلالها المدرب قناعاته الفنية في المباريات والأساليب التي ينتهجها الفريق.

تفاصيل رحيل باولينيو

تنازل باولينيو لإدارة النادي عن مقدم العقد البالغ مليوني دولار، وبعض الأمور المالية مقابل فسخ العقد.

وتسلم اللاعب البرازيلي منذ وصوله إلى النادي راتب شهر واحد فقط، بمبلغ مليون ريال سعودي.

وكان اللاعب قد أبلغ إدارة ماجد النفيعي قبل عشرة أيام من رحيله عن رغبته بالمغادرة، والعودة إلى بلاده بعد أن شرح كامل ظروفه الأسرية في البرازيل، ما تسبب في انخفاض مستواه الفني وشروده الذهني داخل وخارج الملعب.

وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت وقتها في بيان رسمي، فسخ عقد البرازيلي باولينيو بالتراضي، وذلك بعد 58 يومًا من إعلان التعاقد معه، بعد مضي 5 جولات من انطلاقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

فيما أكد ماجد النفيعي، رئيس الأهلي، أن النادي لن يبقي أي لاعب لا يستحق ارتداء الشعار سواء كان محليًّا أو أجنبيًّا، بعد إعلان فسخ تعاقد البرازيلي باولينيو بالتراضي بين الطرفين.