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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"تموين سوهاج" يٌحرر 213 محضرا تموينيا متنوعًا خلال ثلاثة أيام فقط

صدى البلد

صرح المهندس محمد إبراهيم إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بالمحافظة.

وبالتعاون مع المهندس محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشئون الرقابة، تشكلت حملة تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة الرائد إبراهيم سعيد ورمضان صلاح، المفتش بالإدارة وخالد رجب المفتش بالإدارة، وقوة من الشرطة السرية بالإدارة والرقابة التموينية بمديرية التموينية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

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أسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير المُخالفات القانونية الأتية:


وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن تلك المُخالفات تم ضبطها في حملات المديرية خلال الثلاثة أيام الأخيرة من شهر أكتوبر.

مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين والمضبوطات، حيث حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى.

سوهاج حملة تموين الاسواق الحالة

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