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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد مشاركة الرئيس..

اتصالات النواب: مشاركة الرئيس فى قمة المناخ تؤكد ريادة مصر بين الدول

مرثا محروس، وكيل
مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب

أكدت النائبة  مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن و وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنواب، أن مشاركة مصر في قمة المناخ الحالية "cop26" واستضافتها القمة المقبلة " cop27"، حدث عظيم يدل علي ريادة مصر بين الدول وحرصها علي التواجد الدولي البناء  تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

و أشادت عضو مجلس النواب خلال البيان الصادر لها بموقف الرئيس السيسي ومطالبته بضرورة الإعتماد على  الفحم بدلا من الطاقة النظيفة وحماية الطبيعة فيما يخدم المواطنين، ويعود بالنفع على المصريين والأفارقة ، مشيرة إلى  أهمية تلك المناقشات التي تتم في قمة المناخ الحالية بجلاسجو وأنها بمثابة حياة أو موت ، لاسيما وأنه  يتعلق بالبشربة ككل وليس بسياسة دولة بعينها.

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وأعربت وكيل اتصالات النواب عن توحيد الجهود  لمحاربة كافة العوائق لإنقاذ العالم من الآثار السلبية للمناخ، موضحة أن هذه المباحثات تعزز من العلاقات الدولية للبلاد لبحثهم الدائم عن المصالح المشتركة بتبادل الخبرات وبالتأكيد المباحثات التي تتم في تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على أنها سوف تساعد على مواجهة تلك العوائق والتصدي لأثار المناخ المميتة التي تتعرض لها الدول.

 

 واختتمت عضو تنسيقية شباب الأحزاب حديثها قائلة:" يجب علي كافة الدول والمؤسسات الدولية  تطويع كافة جهودها لمساعدة الدول النامية والوصول إلي أفضل الحلول لإنقاذ العالم من مخاطر تغيير المناخ ".

مرثا محروس حماه الوطن لجنة الاتصالات قمة المناخ الرئيس السيسي

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