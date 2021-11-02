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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب تكشف دلالات مشاركة الرئيس السيسي في قمة تغير المناخ

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مصر عملت طوال السنوات الماضية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي في التحول للاقتصاد الأخضر ومحاربة انبعاثات الكربون والتصدي لذلك بحسم، من أجل تعزيز صورتها وقدراتها في مجال مجابهة التغير المناخي.

وأشار المغازي في بيان له، إلى مشاركة الرئيس السيسي في قمة تغير المناخ بمدينة جلاسجو البريطانية، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك على مدى يومي 1 و2 نوفمبر، موضحا أنه انعكاس للتقدير العالمي للدور المصري الهام في مجال تغير المناخ إقليميًا ودوليًا.

وأفاد رئيس لجنة الشؤون العربية، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة تغير المناخ الدولية ببريطانيا، تحمل دلالات عدة في مقدمتها الحديث باسم الدول النامية بشكل عام والأفريقية بشكل خاص فيما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار "اتفاقية باريس"، لتغير المناخ، علاوة على  التأكيد على تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ عام 2022.

وشدد المغازي، على أن الرئيس السيسي وبفضل زعامته القوية استطاع استعادة ريادة مصر، وتمكنيها محليًا وعالميًا وفرض رؤيتها في كافة القضايا.

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