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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي بنسبة 11,3٪ في الربع الثاني من 2020

صدى البلد

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، “الثلاثاء”، النشرة ربع السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص" عن الربع الثاني ( إبريل – يونيو ) عام 2020.

 

وأظهرت المؤشرات الواردة بالتشرة أن أجمالي قيمة الإنتاج الصناعي بلغ 333,5 مليار جنيه خلال الربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2020 مقابل 313,2 مليار جنية خلال الربع المقابل لعام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 7,1%.


وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) 182,2مليار جنيه خلال الربع الثاني ( إبريل – يونيو ) لعام 2020 مقابل 163,8 مليار جنيه خلال الربع نفسه في عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11,3٪.

 

وأوضحت النشرة أن نشاط صناعة تكرير البترول وصناعه منتجات افران فحم الكوك يساهم بقيمة 101,9 مليار جنية بنسبة 30,4% خلال الربع الثاني (إبريل – يونيو) لعام 2020 من قيمة الانتاج الصناعي.


كما يساهم نشاط استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي بقيمة 51,6 مليار جنية بنسبة 15,4٪ خلال الربع الثاني ( إبريل – يونيو ) لعام 2020 من قيمة الانتاج الصناعي.


ويساهم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بقيمة 41,4 مليار جنية  بنسبة 12,3% خلال الربع الثانى (ابريل -يونيو) لعام 2020 من قيمة الانتاج الصناعي.

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