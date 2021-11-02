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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تواصل مباشر مع العملاء.. عيب في نظام التعليق يدفع تسلا لخطوة استباقية

تسلا
تسلا

استدعت شركة تسلا موتورز  2791 سيارة بسبب مشكلة في نظام التعليق قد تؤدي إلى خلل في الجانب الأيسر الأمامي من الهيكل.

وفقا لموقع inside evs  النماذج المتأثرة كلها من طراز تسلا 3 الذي تم بناؤه بين عامي 2019 و 2021، بالإضافة إلى طراز تسلا Y الذي تم بناؤه من 2020 إلى 2021 ، وسيتم إصلاحها جميعًا بواسطة تسلا مجانًا.

وأوضحت شركة تسلا في بيانها أن هذا الاستدعاء كخطوة وقائية واستباقية لتجنب حدوث مشاكل أكبر في المركبات بسبب بقاء عيب لصناعة دون إصلاح، كما أكدت أنه حتى لآن لم تحدث أي إصابات أو حوادث بسبب عيب التعليق.

وأشارت إلى ضرورة تحرك مالكي سيارات تسلا 3 وتحديد موعد لإجراء الخدمة عبر تطبيق تسلا، كما أن تسلا بدأت بالفعل في إرسال رسائل البريد الإلكتروني وإجراء المكالمات والتواصل المباشر مع مالكي السيارات المصابة بعيوب في نظام التعليق.

وقد تجاوزت مؤخرا، القيمة السوقية لأسهم شركة تسلا موتورز تريليون دولار لأول مرة، بعد أن عقدت عملاق صناعة السيارات الكهربائية صفقة تاريخية لبيع 100 ألف سيارة تسلا 3 لشركة هرتز المتخصصة في تأجير السيارات، ستبيع شركة صناعة السيارات الكهربائية 100 ألف من موديل تسلا 3 إلى شركة التأجير في صفقة يُعتقد أنها تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات دولار.

الاتفاقية تعد واحدة من أكبر عمليات شراء السيارات الكهربائية التي تم إجراؤها على الإطلاق، وجعلت تسلا في نهاية جلسة تداول اليوم اليوم تنهي التعاملات ببورصة وول ستريت، وقيمتها السوقية تبلغ 1.03 تريليون دولار.

تسلا تسلا 3 تسلا Y هرتز

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